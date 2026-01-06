¹ÈÇò¥¦¥é¥È¡¼¥¯¤Î¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¡¢¡õTEAM¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤Ù¤¿Ë«¤á¡ÖºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥À¥¤¥¢¥ó¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹¨¤¬6Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖDayDay¡¥¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Àµ·îµÙ¤ß¤Î¥Ò¥í¥ß¤ÎÂåÂÇ¤Ç¡¢MC¤ÎÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»³Î¤Î¼ÂÀ¤«¤éËÁÆ¬¤Ë¡Ö¥Ý¥¹¥È¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
ÄÅÅÄ¤ÏÀè·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤ÎÉû²»À¼¤Ç¥¦¥é¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¢¡õTEAM¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎFUMA¤¬¡ÖFIREWORK¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥«¥Ã¥³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ù¤¿Ë«¤á¤·¤¿¡£
FUMA¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£ËþÂ¤¤¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¹ÈÇò¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¥¢¥ó¥ß¥«¤âÀµ·îµÙ¤ß¤Ç·çÀÊ¤·¤¿¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥¨¥ë¥Õ¤Î¹ÓÀî¤¬¡Ö¥Ý¥¹¥È¥¢¥ó¥ß¥«¤µ¤ó¡×¤È»³Î¤¤ËËÁÆ¬¡¢¾Ò²ð¤µ¤ì¤ÆÂåÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£