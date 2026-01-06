昨年「約17万食」を販売した「北海道濃厚味噌󠄀らぁめん」が再登場　今回は「麺」もすごい

「京都北白川ラーメン魁力屋」（以下：魁力屋）は、2026年1月7日(水)から、期間限定メニュー「北海道濃厚味噌󠄀らぁめん」を販売開始する。

2005年6月に京都の北白川で誕生した「魁力屋」は、現在、全国で175店舗（2025年12月9日現在）を展開しているラーメンチェーン。郊外型の店舗では駐車場・ボックス席を備え、幅広い世代の来店客に親しまれている。

昨年約17万食販売 期間限定で今年も登場

そんな「魁力屋」が、昨年約17万食を販売した「北海道濃厚味噌󠄀らぁめん」を、今年も1月7日(水)より期間限定で発売する。今回は、濃厚味噌スープだけでなく、麺にもさらにこだわったという。

麺には北海道産小麦を使用した中太ちぢれ麺を採用。もちもちとした食感と、スープとの絡みの良さが特長で、「北海道濃厚味噌󠄀らぁめん」のためだけに新たに開発されたという。

背脂と豚バラチャーシューの旨みを加えた濃厚味噌スープに、シャキシャキとした野菜をトッピングし、さらにピリ辛のミンチを合わせることで、食べ進めるごとに味わいの変化も楽しめる一杯に仕上げたという。

〈商品概要〉

【北海道濃厚味噌󠄀らぁめん】

◾️販売価格

（並）税込1,078円 、（大）税込1,232円

(肉増し)税込1,320円、(肉増し・大)税込1,474円

◾️販売店舗

全店舗

※大宮桜木町店、イオンモール福岡店、北谷店、イオンモール沖縄ライカム店を除く

◾️販売期間

2026年1月7日(水)〜なくなり次第終了

※店舗の販売状況により異なる

アレルギー物質（主要８品目中）：小麦・卵・乳を含む

コンタミネーションの可能性（主要８品目中）：そば