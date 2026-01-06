日本ハムの山崎福也投手（33）が6日、千葉・鎌ケ谷で自主トレを公開した。軽いランニングやキャッチボールを実施。強い風が吹き荒れる中でも上着を脱ぎ、全力で腕を振り感触を確かめた左腕は「いや、寒かったっすね。寒すぎて風も強かったんで。その割には距離も投げられたんでよかった」と笑顔で振り返った。

オリックス時代の23年から3年連続の2桁勝利を目指した昨季は、20試合に登板して7勝5敗、防御率2・27。先発として勝利に恵まれず8月に2軍降格し、昇格後は中継ぎがメインだった。雪辱を狙う今季へ「ピッチャーとしてしっかりと2桁勝利できるよう、イニングもキャリアハイを残せるようにという気持ちでやっていきたい」と誓った。

刺激となる存在も加入した。昨年12月にソフトバンクを自由契約となった有原航平投手（33）の6年ぶり復帰が決まり、「いやあ、びっくりしましたね。高校時代も甲子園で投げ合っていますし、大学時代も早稲田と明治でライバルみたいな感じでやっていた。まさか一緒のチームになると思っていなかったので楽しみな気持ちもある」と語った。