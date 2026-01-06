±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Ë¤è¤ë½é¤ÎÆ¶·¢·±Îý¤ò´°Î»¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÎÆ¶·¢·±Îý¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢Ãæ¹ñÀ¾Éô¤Î½Å·Ä»ÔÉðÎ´¶è¤ÇÌµ»ö¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î·±Îý¤Ë¤Ï¡¢·×28¿Í¤Î±§ÃèÈô¹Ô»Î¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·±Îý¤ÏÃæ¹ñ±§ÃèÈô¹Ô»Î²Ê³Ø·±Îý¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¼çÆ³¤·¡¢Ìó1¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï»Í¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢Ê¿¶Ñµ¤²¹8ÅÙ¡¢¼¾ÅÙ99¡ó¤È¤¤¤¦²á¹ó¤ÊÆ¶·¢´Ä¶¤Ç¡¢5Çñ6Æü¤ÎÂÚºß·±Îý¤ò½çÈÖ¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ¶·¢¤Ï¡¢³ÖÎ¥¾õÂÖ¤äÊÄº¿¶õ´Ö¡¢¹â¤¤¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¡¢±§Ãè¶õ´Ö¤Î¶Ë¸Â´Ä¶¤È¶¦ÄÌÅÀ¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·±ÎýÃæ¡¢±§ÃèÈô¹Ô»Î¤é¤ÏÆ¶·¢Ãµºº¤ä²Ê³ØÄ´ºº¡¢Êª»ñ´ÉÍý¡¢À¸³è°Ý»ý¤Ê¤É¤ÎÇ¤Ì³¤ò¿ë¹Ô¤·¤¿¤Û¤«¡¢¶Ë¤á¤Æ¶¹¤¤ÄÌÏ©¤ÎÄÌ²á¡¢ÃÇ³³¤Ç¤ÎÅÐÚµ¤ä·ü¿â²¼¹ß¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë´¨Îä¤ä¼¾½á´Ä¶¤Ø¤ÎÂÑÀ¡¢ÂÎÎÏ¤Î¸Â³¦¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ê¤É¤Ë¤âÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°Å°Ç¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤ä´¶³Ð¼×ÃÇ¤È¤¤¤Ã¤¿¿´ÍýÅª¤Ê²ÝÂê¤â¹îÉþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë