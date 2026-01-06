ヤマハの「小さいスポーツカー」に反響殺到！

2025年10月末に開催された「ジャパンモビリティショー2025」の盛り上がりを受け、過去のショーで脚光を浴びた革新的なモデルが再び注目を集めています。

その筆頭ともいえるのが、東京モーターショー2015で世界初公開されたヤマハの「スポーツライドコンセプト」です。

【画像】超カッコいい！ これがヤマハの「小さいスポーツカー」です！（30枚以上）

このモデルは、二輪メーカーならではの自由な発想と高度な技術が凝縮された一台として、今なお語り継がれています。

スポーツライドコンセプトの最大の魅力は、バイクづくりの哲学を四輪に持ち込み、わずか750kgという驚異的な軽さを実現した点にあります。

ヤマハにとって四輪車への挑戦は長年の悲願でもありました。かつて1990年代にはF1エンジンを積んだ「OX99-11」の市販化を目指しながらも、景気後退の影響で断念した経緯があり、このスポーツライドコンセプトは、それから約20年の時を経て挑んだ、より現実的で完成度の高い再挑戦のプロジェクトでした。

このマシンの核となったのは、伝説のF1デザイナーであるゴードン・マレー氏が開発した「iStream Carbon」という画期的な製造手法です。これはカーボンとハニカム材を組み合わせた複合パネルを用いることで、従来の量産方式では難しかった「圧倒的な軽さと高い剛性の両立」を効率よく叶えるものでした。

スポーツライドコンセプトの車体は全長3900mmと非常にコンパクトですが、低くワイドに構えたプロポーションは、まさに正統派スポーツカーそのものの迫力を放っています。

デザイン面では、ヤマハ独自の「エレメンタリズム」という哲学が貫かれました。各パーツが機能を追求した美しさを持ちながら、全体として見事に調和する構成となっており、外装にはスーパースポーツバイク「YZF-R1」を彷彿とさせるライト類が採用されています。

さらに内装には、楽器部門が手掛けた木製パネルが使われるなど、まさにヤマハグループの総力を結集した仕上がりとなっていました。

しかし、多くのファンが市販化を期待したものの、残念ながらその夢が叶うことはありませんでした。

2019年、ヤマハは「スポーツカーという限られた市場では、革新的な設備投資に見合う利益を確保することが難しい」という経営判断を下し、四輪開発プロジェクトの中止を発表したのです。

プロジェクト自体は幕を閉じましたが、ここで磨かれた超軽量化の思想は、後にゴードン・マレー氏が自ら立ち上げたブランドのスーパーカー開発へと脈々と受け継がれています。

ネット上では、まずその圧倒的な造形美に惹かれる声が多く、「ヤマハのコンセプトカーかっこいい」といった直感的な称賛が目立ちます。なかには「当時のモーターショーで一番心惹かれたのはコレでした」「これは凄いなぁ」と、展示車両の中でも随一の存在感を放っていたことを振り返る声も少なくありません。

特にデザインの方向性やサイズ感については、既存の名車を想起させるようで、「サイズやエンジン見るとロータス『エリーゼ』あたりが対抗馬に感じる」「このクルマ、凄いカッコ良いな〜。エリーゼと同じ位のサイズかな？」といった鋭い考察が見られます。

また、外装だけでなく内装への評価も高く、「内装カッコいい」「内装はパガーニみたいでめっちゃカッコいい」と、細部までこだわり抜かれた質感に感銘を受けるユーザーが続出しました。

さらに、メカニズムやブランド背景に期待を寄せるファンからは、「これは市販化してほしい！」「ヤマハのエンジン積んだクルマとか久しぶりすぎて絶対売れるだろ」といった熱いコメントが寄せられています。

市販化を待ち望む切実な声は今も絶えず、「ヤマハの4輪が出たら買おうと思ってずっと待ってる」「市販されたらバカ売れ間違いないだろうな」という期待や、「ヤマハさん、トヨタさんと共同で出してください」「いま見てもカッコいいね、トヨタあたりがこのまま踏襲して出してくれませんかね」といった、メーカーの枠を超えた実現を願う声まで上がりました。

「ヤマハの四輪とか乗ってみたい」という言葉に集約されるように、多くのファンにとってスポーツライドコンセプトは今なお「夢の1台」であり続けているようです。