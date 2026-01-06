ASUSは日本時間1月6日より実施されたROGグローバル最新製品バーチャル発表イベント「Dare To Innovate」にて、新製品を発表した。

【画像】コジマプロダクションとのコラボモデルも 発表された新製品一覧

今回発表された新製品は、コジマプロダクションとのコラボレーションモデルである「ROG Flow Z13-KJP」をはじめ、16型デュアルディスプレイを搭載したコンバーチブル2-in-1ゲーミングノートPC「ROG Zephyrus DUO GX651」などを含む。

コジマプロダクションのコラボモデル「ROG Flow Z13-KJP」は、2-in-1ゲーミングノートPCだ。ASUSのゲーミングブランド「ROG(Republic of Gamers)」が、2026年に設立20周年を迎えたことを記念した製品となる。

デザイナーの新川洋司がデザインし、シャーシだけではなく脱着式キーボードや筐体の細部まで施されている。

PCのスペックは、AMD Ryzen AI MAX＋395プロセッサを搭載し、最大128GBメモリを搭載可能できるといったものだ。

コジマプロダクションとのコラボレーションは、他にもROGゲーミングヘッドセット、ROGゲーミングマウス、ROGゲーミングマウスパッドが用意されている。ロゴやコンセプトをデザインに取り入れたファン必見の内容だ。

「ROG Zephyrus DUO GX651」は、16型デュアルディスプレイを搭載したゲーミングノートPCだ。最薄部約1.95cmと質量約2.85kgの薄型軽量のボディにインテル Core Ultraプロセッサー（シリーズ3）と最大NVIDIA® GeForce RTX 5090 Laptop GPUを搭載している。日本では3月下旬以降の発売を予定している。

「ROG Zephyrus G14 ／ G16」は薄型軽量で持ち運びに最適なゲーミングノートPCだ。

「ROG Zephyrus G14」には最新のインテル Core Ultraプロセッサー（シリーズ3）または最新のAMD Ryzenシリーズプロセッサを搭載し、「ROG Zephyrus G16」には最新のインテル Core Ultraプロセッサー（シリーズ3）を搭載している。

NVIDIA GeForce RTX 50シリーズ Laptop GPUの搭載や新設計された底面パネルを採用しており、高パフォーマンスを実現している。

「ROG Zephyrus」シリーズのシンボルである「ROGスラッシュライティング」は点滅エリアが従来の7エリアから35エリアにアップグレードされ、カスタマイズも可能だ。

すべてのモデルがCopilot＋ PCに準拠しており、生成AIなどのアプリにもパフォーマンスを発揮する。

日本では4月以降に発売される予定だ。

「ROG G1000」は、ROG STRIX X870のROGマザーボードと最大AMD Ryzen 9 9950X3Dプロセッサと最大ROG Astral NVIDIA RTX 5090を搭載し、最大128GB DDR5メモリを搭載したゲーミングデスクトップPCだ。

中でも「AniMe Holo」を搭載し、アニメーション、ロゴ、好きなキャラクターを自由自在に表示でき、自分だけのセットアップを作成できる。

日本では5月以降に発売予定だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）