Belkinはコンシューマーテクノロジー展示会CES2026にて、Qi2 25Wに対応した充電器やNintendo Switch 2対応の充電ケースなどの新製品を発表した。

【画像】今回発表された新製品の商品外観

『Nintendo Switch 2対応 充電ケース Pro』は、取り外し可能な10,000mAhバッテリーを搭載し、最大30Wの急速充電でケース内充電が可能だ。

角度調整可能なスタンド機能やゲームカードを収納できる専用フラップ、AirTagなどのトラッカーを置けるスペースなどが用意されている。

『UltraCharge Pro モバイルバッテリー 10K ／ マグネットリング』は、Qi2 25Wワイヤレス充電と30W USB-C高速充電を備えた10,000mAh容量の充電器だ。

2台のデバイスを同時充電できるほか、充電中も本体とデバイスを同時にチャージできるパススルー充電に対応している。

マグネットリングが搭載されているため、マグネットを使ったアクセサリーにも取り付けられる。

『BoostCharge Slim Magnetic Power Bank with Stand』は、スリムで携帯性に優れた充電器だ。

最大15Wのワイヤレス充電を行え、キックスタンドが内蔵されている。

『UltraCharge Pro 2-in-1 コンバーチブル充電器』はiPhoneとApple Watchを同時に充電できる製品だ。折りたたみ可能で持ち運びも考慮した作りとなっている。45W USB-C電源アダプターと1.5mのケーブルが付属しているため、製品単体ですぐに使える。

『ConnectAir ワイヤレス HDMI ディスプレイアダプター』は、USB-Cを搭載している端末の映像をワイヤレスでミラーリング、拡張ができる製品だ。

40mの広範囲な通信距離と、ピアツーピア接続、80ミリ秒未満の低遅延で、安全でスムーズに使える。

最大8台の送信機をサポートしており、複数ユーザーによるシームレスな画面共有にも対応し、USB-C搭載のノートPCやタブレット、スマートフォン（DisplayPort Alt Mode）などさまざまな端末で利用可能だ。

他にも単一のUSB-Cポートからデュアル4K／60Hzディスプレイ・最大100Wのパススルー給電に対応した8ポートの拡張が行えるUSB-Cハブや、ノートパソコン向けに単一ポート140Wが行える充電器、ナノチタン技術を採用した先進ポリマー素材で画面を保護するスクリーンプロテクターなどの新製品を発表した。

（文＝リアルサウンドテック編集部）