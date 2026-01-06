¡Ö¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤é¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×à¶¥ÇÏ¾ì¤Î½÷¿Àá¤È¤·¤Æ³èÌö28ºÐ¥°¥é¥É¥ëÉ±Ìî¤ß¤Ê¤ß¤ËµÓ¸÷¡Öµ¤ÉÊ¤Î¤¢¤ëÐÊ¤Þ¤¤¡×¡Ö¤Õ¤È¤·¤¿É½¾ð¤âÈþ¤·¤¤¡×
¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÀ©Éþ¡¢¾Ð´é¤Ç
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÉ±Ìî¤ß¤Ê¤ß(28)¤¬à¶¥ÇÏ¾ì¤Î½÷¿À¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì(ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô)¤Ç¥ì¡¼¥¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥ì¥Ç¥£¤òÌ³¤á¤ëÉ±Ìî¡£º£Ç¯½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿5Æü¡Öº£Æü¤ÎÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Î¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥ì¥Ç¥£¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡¡´¨¤¤¤Ç¤¹¤¬ÂÎÄ´¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÀÄ¤ÈÇò¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤Ç¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÀ©ÉþÀ©Ë¹»Ñ¤Ë¡Öµ¤ÉÊ¤Î¤¢¤ëÐÊ¤Þ¤¤¡×¡Ö¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤é¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¼êÂÞºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¡×¡Ö¤Õ¤È¤·¤¿É½¾ð¤âÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡É±Ìî¤Ï2021Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¾èÇÏÎò15Ç¯Ä¶¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢22Ç¯¤«¤é¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥ì¥Ç¥£¤òÃ´Åö¡£¥ì¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¥×¥é¥«¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤¿¤ê¡¢¸ý¼è¤ê¼°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿ÇÏ¤äµ³¼ê¤ÈµÇ°»£±Æ¤·¤¿¤ê¤·¤Æà¶¥ÇÏ¾ì¤Î²Úá¤È¤·¤Æ³èÌö¡£°úÂàÇÏ¤ÎÇÏ¼ç¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£