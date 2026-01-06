¡Ö¤â¤¦1Ç¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤¿¡×Ç¯ËöÇ¯»Ï¤âµ¢¾Ê¤»¤º¥Ð¥Ã¥È¿¶¤êÂ³¤±¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°éÀ®4Ç¯ÌÜ¡¡¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤Çº£Ç¯¤³¤½»ÙÇÛ²¼Æþ¤ê¤Ø
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°éÀ®¤Îº´Æ£¹ÒÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê21¡Ë¤¬6Æü¡¢º£Ç¯Ãæ¤Î»ÙÇÛ²¼Æþ¤ê¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£4Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¼ãÂë¤Ï¡Ö¤â¤¦1Ç¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È³Ð¸ç¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡2023Ç¯¤ËÀÄ¿¹¡¦È¬¸Í³Ø±¡¸÷À±¹â¤«¤é°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È11°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£¥·¥§¥¢¤ÊÂÇ·â¤¬Éð´ï¤Ç24Ç¯8·î¤Ë¤Ï¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î·î´ÖÂÇÎ¨3³ä8Ê¬2ÎÒ¤ò»Ä¤·¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à·î´ÖMVP¾Þ¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÏAÁÈ¡Ê1·³¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£½çÄ´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤òÀÚ¤Ã¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Âè2¥¯¡¼¥ë¤¬»Ï¤Þ¤ëÄ¾Á°¤Ë°ßÄ²±ê¤òÈ¯¾É¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞBÁÈ¡Ê2·³¡Ë¤Ë¹ß³Ê¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÂÇÎ¨2³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¾®µ×ÊÝ¡ÊÍµµª¡Ë´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¡ØÂÎÄ´´ÉÍý¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤¤È1·³¤ÎÀ¸³è¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£µîÇ¯¤Ï¤¢¤ì¤«¤é·ë¹½¤º¤ë¤º¤ë°¤¤Êý¸þ¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ºò½©¤ÏÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤â³Ð¸ç¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢·Þ¤¨¤¿4Ç¯ÌÜ¡£ºòÇ¯10·î¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÂÎ½Å¡¢¶ÚÎÌÁý²Ã¤Î¤¿¤á¤Î¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¥é¥¤¥Ê¡¼·Ï¤Î¶¯¤¤ÂÇµå¤òÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÂÇÎ¨¡¢½ÐÎÝÎ¨¡¢Ä¹ÂÇÎ¨¡¢Á´¤Æ¤ÎÎ¨¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡×¡£¤â¤È¤â¤ÈÄï»ÒÆþ¤ê¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ø¤Î¼ê½Ñ¤Ë¤è¤ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê´É³í¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÂ¼¹¸¤Ë¶µ¤¨¤òÀÁ¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¼«¼ç¥È¥ì¤ÏÃÞ¸å»Ô¤Î¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¤Ç¹Ô¤¦¡£
¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ïµ¢¾Ê¤»¤º¡¢Âç¤ß¤½¤«¤âÃÞ¸å»Ô¤Î¼«Âð¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢6Æü¤Ï1¿Í¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤Ç¯¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿21ºÐ¡£³Ð¸ç¤Î1Ç¯¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë