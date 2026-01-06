ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 佐賀市で建物火災 兵庫町瓦町、南の橋西北西 310m付近 約30分後に… 佐賀市で建物火災 兵庫町瓦町、南の橋西北西 310m付近 約30分後に鎮火（1月6日午後0時42分ごろ発生） 佐賀市で建物火災 兵庫町瓦町、南の橋西北西 310m付近 約30分後に鎮火（1月6日午後0時42分ごろ発生） 2026年1月6日 14時31分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 佐賀県防災メールによると、6日午後0時42分ごろ、佐賀市兵庫町瓦町（災害点目標:南の橋西北西 310m付近）で建物火災が発生し、同1時11分鎮火した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ソーラーパネルに潜むリスク 火災時には消火の妨げ 福岡県に乾燥注意報 7日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに留意を（1月6日午前10時20分福岡管区気象台発表） 鹿児島・霧島市で刃物のような物持った不審者の目撃情報 牧園町宿窪田の路上 関連情報（BiZ PAGE＋） 置床工事, 神事, 床暖房, 老人ホーム, 寺田屋, 徳島, リペア工事, 住宅, 伊東市, デイサービス