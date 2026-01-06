ベガルタ10番「気が付けばチーム最古参」“待望”の契約更新「常に新しい気持ちで戦い続けたい」
「きた！！！！！！」「最高やん！」「良かった！」「焦らせやがって！！頼むぞ10番！！！」「マジありがとーー」「ハラハラしたよ〜」
ファン・サポーターも待ちわびていたようだ。１月６日、ベガルタ仙台の「鎌田大夢選手 契約更新のお知らせ」の投稿に、多くの声が寄せられた。
2022年から在籍し、24年から10番を背負う鎌田は、クラブの公式サイトで以下のとおりコメントした。
「今シーズンもこのクラブで戦うことを決めました。自分自身の成長だけでなく、チームがより強くなるためにも、まずは目の前の明治安田J２・J３百年構想リーグに集中していきます。
気が付けばチームの最古参になりましたが、常に新しい気持ちで戦い続けたいと思います。熱い応援を、引き続きよろしくお願いいたします」
24歳の技巧派MFは意気軒高。さらなる活躍に期待が高まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
ファン・サポーターも待ちわびていたようだ。１月６日、ベガルタ仙台の「鎌田大夢選手 契約更新のお知らせ」の投稿に、多くの声が寄せられた。
2022年から在籍し、24年から10番を背負う鎌田は、クラブの公式サイトで以下のとおりコメントした。
「今シーズンもこのクラブで戦うことを決めました。自分自身の成長だけでなく、チームがより強くなるためにも、まずは目の前の明治安田J２・J３百年構想リーグに集中していきます。
気が付けばチームの最古参になりましたが、常に新しい気持ちで戦い続けたいと思います。熱い応援を、引き続きよろしくお願いいたします」
24歳の技巧派MFは意気軒高。さらなる活躍に期待が高まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集