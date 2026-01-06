お笑いコンビ、ダイアンの津田篤宏が6日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演した。正月休みのタレント、ヒロミの代役を務めて得意のギャグを披露した。

東京・豊洲市場で5日に行われた初競りで、5億1030万円（1キロ210万円）の史上最高額がついたと報じられた後だった。「一番マグロ、5億付いてますけど、2番目の人もだいぶ値段が違うと思うんですよ。2番目の人には代わりに僕の『スー』を差し上げます」と叫び、「スー！」と大声を出した。これには、MCの南海キャンディーズ山里亮太がすかさず「縁起がいい」とフォローした。

このマグロ、すしチェーン「すしざんまい」を運営する「喜代村」が落札。5日の夕方以降、中トロ547円、大トロ657円、赤身437円（1番マグロ1人1種類1貫まで）で順次販売された。多くの人がこの「縁起物」を求めて、店頭で行列を作っていた。

コメンテーターでグローバルボーイズグループ、＆TEAMのFUMAは「原価7万円の中トロ、食べて自慢したいですね。それを通常価格で提供してくださる。絶対食べたいですね」と目を輝かせていた。