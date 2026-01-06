元NHKのフリーアナウンサー武田真一が6日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。米国がベネズエラで軍事行動を起こしてマドゥロ大統領を拘束し、麻薬密輸などの疑いでニューヨークの連邦地方裁判所に起訴した件でコメントした。

裁判でマドゥロ大統領は「潔白。無罪」と主張した。武田はベネズエラの国情について「マドゥロ政権とその前のチャベス政権のおよそ30年の間に、ベネズエラの経済と民主主義がボロボロに破壊されてしまったとアメリカや日本、ヨーロッパ諸国が強く非難しています。このマドゥロ大統領は正統性がないとも言われていたんですね」と語った。

その後「とはいえ、米国が他国の首都に軍を派遣して、首脳の身柄を拘束するというのは国際的にどうなんだという議論が巻き起こっています。トランプ政権は、麻薬に関する取り締まりの一環だと指摘します。米国がこのような行動を取るのもちろんは初めてではないのですが、国際法をねじ曲げてまで解釈する風潮が世界に広がっているということにはちょっと恐ろしさを感じます」と話していた。