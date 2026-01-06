カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は６日、この日午前に起きた島根・鳥取県の震度５強の地震を報じた。

震度５強を観測した松江市では、ＪＲ松江駅の駅構内にある商店街の終日閉鎖を決定。ＪＲ伯備線では特急全便運転を見合わせするなど交通マヒが続いている。また最大震度４を観測した広島では、新幹線の遅延や乗客の混乱も報告された。

番組出演のため、新幹線で移動していた政治ジャーナリストの青山和弘氏は、静岡県を過ぎたあたりでストップ。約９０分遅れで動き出し、名古屋の会議室からリモートでの出演となった。「最初のアナウンスは、列車が止まっているので止まりますということだったんですね。我々はもちろん揺れは感じなかったので、何があったのかなと思ったんですが、その後島根で大きな地震があったということで」とリポート。また名古屋駅でも、多くの乗客が自身が予約した新幹線がいつ来るのか待っている姿が多く見られたという。

現在も１２０分の遅れが生じている新幹線。コメンテーターのブラックマヨネーズ・吉田敬は「車内販売もないですし、これがもっと長くなった場合、水とか非常食とかって用意してくれてるのかなっていうのがちょっと気になりました」とコメント。青木源太アナウンサーは「もしものことを考えて、乗るときは用意しておいた方がいいのかもしれない」と話した。