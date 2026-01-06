FRUITS ZIPPER松本かれん、CANDY TUNE村川緋杏との「紅白」バトンタッチ裏側に反響殺到「びびちゃん教えてあげて」「面白すぎる」
【モデルプレス＝2026/01/06】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の松本かれんが2026年1月5日深夜、グループでパーソナリティを務めるラジオ番組「FRUITS ZIPPERのオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週月曜深夜0時〜）に出演。「第76回NHK紅白歌合戦」（2025年12月31日、東京・渋谷 NHKホール）の裏話を明かした。
【写真】まつかれが言及「紅白」バトン演出 直前の様子
2025年、紅白初出場を果たしたFRUITS ZIPPER。同番組では、ともに初出場を果たした後輩グループ・CANDY TUNEが、歌唱後にFRUITS ZIPPERへマイクを手渡す演出が行われ、話題を呼んでいた。この演出について、松本は「マイクを受け渡してバトンを繋ぐっていう感じの演出だったじゃん？」と振り返り「かれんは、びびちゃんからマイクを受け取るってことだったんですけど」とCANDY TUNE・村川緋杏の名前を口に。そして「かれん（ステージに）出てから超緊張しちゃってて『どうしよう、どうしよう』と思ってたら、びびちゃんがニコニコでマイク渡してくれて」と当時の様子を回想した。
さらに「びびちゃん、かれんに（なにかを）言ってくれてて」と明かし「かれんイヤモニしてるし緊張してるし『なんか分かんないけど、びびちゃんめっちゃかれんにしゃべってるー！』と思ってすごい元気出た」と話している内容までは聞き取れなかったものの、言葉をかけている様子はしっかり伝わっていたと説明。また、「気持ちは全部届いてた」「すごい助かった」と元気をもらったことを語っていた。
この放送を受け、ファンからは「聞こえてなかったの！？（笑）びびちゃん教えてあげて！」「聞き取れてなかったの面白すぎる」「そんなことがあったなんて」「可愛い2人」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】
◆松本かれん、村川緋杏との「紅白」裏話
2025年、紅白初出場を果たしたFRUITS ZIPPER。同番組では、ともに初出場を果たした後輩グループ・CANDY TUNEが、歌唱後にFRUITS ZIPPERへマイクを手渡す演出が行われ、話題を呼んでいた。この演出について、松本は「マイクを受け渡してバトンを繋ぐっていう感じの演出だったじゃん？」と振り返り「かれんは、びびちゃんからマイクを受け取るってことだったんですけど」とCANDY TUNE・村川緋杏の名前を口に。そして「かれん（ステージに）出てから超緊張しちゃってて『どうしよう、どうしよう』と思ってたら、びびちゃんがニコニコでマイク渡してくれて」と当時の様子を回想した。
さらに「びびちゃん、かれんに（なにかを）言ってくれてて」と明かし「かれんイヤモニしてるし緊張してるし『なんか分かんないけど、びびちゃんめっちゃかれんにしゃべってるー！』と思ってすごい元気出た」と話している内容までは聞き取れなかったものの、言葉をかけている様子はしっかり伝わっていたと説明。また、「気持ちは全部届いてた」「すごい助かった」と元気をもらったことを語っていた。
◆松本かれんの「紅白」裏側告白に反響
この放送を受け、ファンからは「聞こえてなかったの！？（笑）びびちゃん教えてあげて！」「聞き取れてなかったの面白すぎる」「そんなことがあったなんて」「可愛い2人」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】