女性に多いゆがみや猫背の原因とは！？【世界一すごいストレッチ】

キレイのヒミツは姿勢にある「特に女性は姿勢が崩れやすい」

一般的に女性は男性よりも体力では劣っているのですが、柔軟性は優れています。妊娠・出産をスムーズに行えるように、女性の骨盤は男性よりも横に広く、股関節も柔軟に動きやすい構造になっています。月経直後に分泌量が増える女性ホルモンの一種であるエストラジオールには、腱(けん)や靭帯(じんたい)などを形成するコラーゲンを柔らかくする働きがあります。このように構造的・生理的に、女性は生まれつき体が柔らかいのです。

では、体が柔らかい女性は男性よりも姿勢がよいかというと、むしろその逆。柔軟性が高いぶん、「関節の動き＝遊び」が大きく、猫背や脚になりやすいのです。かかとの高い靴を履く時間が長いのも、一因となっています。

また左右アンバランスなゆがみが起こりやすいのも女性です。女性は男性に比べて筋力がないため、重い荷物を腕で持つよりも肩にかけます。重さが両肩に均等にかかるリュックならよいのですが、服装とのコーディネートを優先して、片側の肩 に重さが集中するバッグをいつも同じ側にかけがちなので、体のバランスが崩れてゆがんできます。

育児中は、片方のお尻(骨盤)に子どもを乗せるように抱いたま ま家事をこなすなど、左右アンバランスな体の使い方をしてしまいがちです。

片側にばかり負担がかかると、左右の筋肉の柔軟性バランスが崩れてゆがみにつながりやすく、姿勢も悪くなり、やがて痛みや変形を引き起こしかねません。女性ならではの見落としがちな生活習慣もキレイの大敵です。

