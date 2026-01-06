３日、青島市西海岸新区にある融創蔵馬山スキー場を訪れた観光客。（青島＝新華社配信）

【新華社青島1月6日】中国山東省青島市は1〜3日の元日連休に、文化・観光市場が好調なスタートを切った。旅行大手、携程集団（トリップドットコム）のデータによると、1日の同市の旅行予約数は前年同期の約2.2倍となった。

旧市街の中心部や大鮑島文化レジャー街区では新年を祝う華やかなイベントが開催されて、連休初日だけで観光客約28万4500人が訪れた。また、青島ビール博物館や嶗山（ろうざん）風景区などの観光スポットも多くの人でにぎわった。12月31日には同市で年越しする韓国からの観光客230人余りが到着し、青島ビール博物館でさまざまなビールを心ゆくまで味わい、母国へ持ち帰るためのビール数本と専用グラスを購入するなどしていた。

３日、青島市西海岸新区にある融創蔵馬山スキー場を訪れた観光客。（青島＝新華社配信）

同市では温泉施設も同様の盛り上がりを見せている。データによると、連休期間中の主要温泉ホテルの稼働率は通常の週末と比べ約40％高く、温泉セットプランの売上高が全体の5割以上を占めた。また同市西海岸新区にある融創蔵馬山スキー場が3日、初めてのナイター営業を実施したほか、区内の楊家山里郷村振興モデル地区では連休3日間で観光客延べ1万5千人以上を受け入れ、観光関連収入は300万元（1元＝約22円）を超えた。（記者/王凱）

