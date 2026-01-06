俳優で演出家、「少年隊」の錦織一清（60）が6日、自身のXを更新。島根・鳥取で発生した地震の影響で、乗車していた新幹線が一時ストップしたことを報告した。

午前10時18分ごろに島根県東部を震源とする最大震度5強の地震が発生。気象庁によると、震源地は島根県東部で、震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード（M）6・2と推定される。

錦織は10時59分に「現在出張中ですが、地震の影響で新幹線運転見合わせです」と報告。「たどりつけるだろうか・・・今日明け方の夢が、地震だったんだよね」とつづった。

そして、11時11分では「何度か車内アナウンスがあるが、動く気配無し・・・」と投稿。不安げな表情の自撮り写真を公開した。

最初の投稿から約1時間立った11時55分、「動き始めました！ご心配おかけしました」と車窓から見える景色とともに、無事に動き出したことを報告した。

フォロワーからは「良かった」「道中気を付けてください」「いってらっしゃい」などの声が寄せられた。また、「地震の夢を見るなんて！予知夢！」「正夢？予知夢？」「正夢になっちゃったんですね」などの声があった。