25Ç¯¤Î¸òÄÌ»ö¸Î»à¼Ô¡¢²áµîºÇ¾¯¡¡2547¿Í¡¢À¯ÉÜÌÜÉ¸Ã£À®¤Ç¤¤º
¡¡2025Ç¯¤ÎÁ´¹ñ¤Î¸òÄÌ»ö¸Î»à¼Ô¿ô¤ÏÁ°Ç¯¤è¤ê116¿Í¡Ê4.4¡ó¡Ë¸º¤Î2547¿Í¤Ç¡¢Åý·×¤¬»Ä¤ë1948Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇ¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬6Æü¡¢·Ù»¡Ä£¤Î½¸·×¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤Ï1423¿Í¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î55.9¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£»ö¸Î·ï¿ô¤Ï28Ëü7236·ï¡Ê3659·ï¸º¡Ë¡¢Éé½ý¼Ô¿ô¤Ï33Ëü8294¿Í¡Ê6101¿Í¸º¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»à¼Ô¤Ï1970Ç¯¤Î1Ëü6765¿Í¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢96Ç¯°Ê¹ß¤Ï1Ëü¿Í¤ò²¼²ó¤ê¡¢¸º¾¯·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÉÜ¤Ï2021¡Á25Ç¯ÅÙ¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´´ðËÜ·×²è¤Ç¡¢25Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë»à¼Ô¿ô¤ò2Àé¿Í°Ê²¼¤Ë¤¹¤ë¤È·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÌÜÉ¸¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÖ´ÖÆóÏº¹ñ²È¸ø°Â°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸òÄÌ°ÂÁ´¶µ°é¤Î½¼¼Â¡¢°û¼ò±¿Å¾¤ä¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É°¼Á¡¦´í¸±¤Ê¸òÄÌ°ãÈ¿¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ê¤É¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¤è¤¦·Ù»¡¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡25Ç¯¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Î»à¼Ô¿ô¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¤¬139¿Í¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢Åìµþ134¿Í¡¢ËÌ³¤Æ»129¿Í¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£Ä»¼è¤ÈÅçº¬¤¬¤½¤ì¤¾¤ì17¿Í¤ÇºÇ¾¯¤À¤Ã¤¿¡£