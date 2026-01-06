Åì¸¶°¡´õ¡¡É×¡¦°æ¾å¹¯À¸»á¤ÈÌ©Ãå2S¤Ç¡Öº£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ÊÃÙ¡Ë¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅì¸¶°¡´õ¡Ê43¡Ë¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜÂåÉ½ÃË»ÒÁ°´ÆÆÄ¤Ç¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØ100¥¥íÄ¶µé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÉ×¡¦°æ¾å¹¯À¸»á¡Ê47¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯Ëö¤ò´Ú¹ñ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿Åì¸¶¤Ï¡Öº£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ÊÃÙ¡Ë¤ä¤Ã¤ÈÄÌ¾ï¥â¡¼¥É¡£´Ú¹ñ¤Îµ²±¤¬¤¹¤Ç¤ËÇö¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯»Ï¤â¤è¤¯Æ°¤¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤Þ¤·¤¿¡£³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£
¡¡°æ¾å»á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Åì¸¶¤Ï08Ç¯1·î¤Ë°æ¾å»á¤È·ëº§¡£09Ç¯5·î¤ËÄ¹½÷¡¢10Ç¯11·î¤ËÄ¹ÃË¡¢15Ç¯7·î¤ËÁÐ»Ò¤Î½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¡¢4¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£