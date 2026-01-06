レブロン・ジェームズがシーズンとプレーオフの合計アシスト数でNBA歴代2位に

1月5日（現地時間4日）。ロサンゼルス・レイカーズは、ホームのクリプトドットコム・アリーナでメンフィス・グリズリーズ相手に120－114で勝利し、直近4試合で3勝1敗の勝ち越しとなった。

レイカーズはチーム2位の平均26.6得点に5.2リバウンド6.3アシストを誇るオースティン・リーブスが4戦連続、同5位の平均12.7得点に3.8リバウンドを残す八村塁が3戦連続でケガのため欠場。

それでも、試合時間残り5分5点差以内を指すクラッチ・シチュエーションで驚異的な強さを誇るレイカーズは、グリズリーズ戦でも1点リードで迎えた残り5分を制し、リーグ唯一の無敗（12勝0敗）とした。

この試合ではルカ・ドンチッチがゲームハイの36得点に9リバウンド8アシスト、レブロン・ジェームズが26得点7リバウンド10アシスト、ジェイク・ラレイビアが26得点5リバウンド4アシスト、ディアンドレ・エイトンが15得点8リバウンド3ブロックをマーク。

NBA歴代最長記録の23シーズン目をプレーするレブロンは、すでにレギュラーシーズン通算4万2545得点、プレーオフ通算8289得点でいずれもNBA歴代1位に君臨している。

アシストではシーズン通算1万1698本で同4位、プレーオフ通算2095本で同2位なのだが、グリズリーズ戦を終えて両部門の合計が1万3793本に達したことで、クリス・ポール（ロサンゼルス・クリッパーズ）の計1万3785本を抜き、NBA歴代2位へと順位を上げた。

昨年末に41歳を迎えた大ベテランは、今シーズンここまで17試合へ出場し、平均33.4分21.2得点5.2リバウンド6.7アシストにフィールドゴール成功率51.1パーセントと、一線級の数字を残している。

【動画】レブロンが魅せてきた華麗なアシスト集！





