【Jr.ウインターカップ】八王子一中が“全員バスケットボール”で準々決勝へ…5選手が2ケタ得点を挙げ勝利

1月6日、京王アリーナTOKYOにて行われている「京王 Jr.ウインターカップ 2025－26 2025年度 第6回全国U15バスケットボール選手権大会」は大会3日目を迎えた。女子3回戦では、ともに2回戦でシードクラブに勝利した八王子市立第一中学校と丸亀市立西中学校が対戦した。

第1クォーターはお互いに譲らぬ展開で15－15の同点で終える。第2クォーターに入ると八王子一中は2年生西村心花瑠の連続得点をきっかけに、畠山夢芽と萱嶋みなみの3ポイントシュートでリードを奪い、前半終了時点で38－26と試合を優位に進める。

後半に入るとさらにディフェンスを強化し、第3クォーターの丸亀西中のチーム得点を6点におさえる堅守を披露。さらに第4クォーターはチーム全体で27得点を奪い、最終スコア79－49で快勝した。

5本の3ポイントを決めた畠山はベンチスタートながらチームハイの19得点をマーク。萱嶋が14得点6リバウンド、西村が13得点、酒井結南が10得点4アシスト3スティール、明石紗弥が10得点14リバウンドと、それぞれが活躍を見せた“全員バスケットボール”で勝利した。一方で丸亀西中では朝倉和奏が19得点、川口萌々が10得点と奮闘するも、チーム全体で23のターンオーバーを犯しリズムをつかむことが出来なかった。

■試合結果



＜女子3回戦・第2試合＞



丸亀市立西中学校 49－79 八王子市立第一中学校



丸 亀 西中｜15｜11｜6｜17｜＝49



八王子一中｜15｜23｜14｜27｜＝79

【動画】Jr.ウインターカップ女子3回戦…八王子一中vs丸亀西中ハイライト映像