£Î£Á£Î£Ï£È£Ä¤¬·øÄ´¡¢Å¬³Êµ¡´ØÅê»ñ²È¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿
¡¡£Î£Á£Î£Ï¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<4571.T>¤¬·øÄ´¤ÊÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢¶âÍ»Ä£¤Ø¡ÖÅ¬³Êµ¡´ØÅê»ñ²È¡×¤ÎÆÏ½Ð¤ò¹Ô¤¤¡¢£±·î£±ÆüÉÕ¤ÇÅÐÏ¿¤¬¼õÍý¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å¬³Êµ¡´ØÅê»ñ²È¤È¤Ï¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°úË¡¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿°ìÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¡¢¶âÍ»Ä£Ä¹´±¤Ø¤ÎÆÏ½Ð¡¦ÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤Ã¤¿µ¡´ØÅê»ñ²È¤Î¤³¤È¡£Æ±¼Ò¤Ç¤ÏÅÐÏ¿¤òµ¡¤ËÀïÎ¬ÅªÅê»ñ»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ÉµÚ¤Ó³ô¼°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Åê»ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶ÈÇã¼ý¤ò¹Ô¤¤¡¢Åê»ñÀè´ë¶È¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢£É£Ð£Ï¤ä£Í¡õ£Á¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÀ®²ÌÁÏ½Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ýÂ³Åª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍµÚ¤Ó³ô¼ç²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢£²£¶Ç¯£³·î´ü¶ÈÀÓ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
