½Î¤Ç¹¤¬¤ë³ØÎÏº¹¡£ËèÄ«°ì»þ´Ö¤ÎÊÙ¶¯¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢Â©»Ò¤Ë¤â¼ÂÁ©¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡ª
▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
ÄãÁØ³¬¤È¹âÁØ³¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î³ØÎÏ¡¢É×¤Î¿¦¶È¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼´¤Ç¸«¤¨¤Ê¤¤¶¥Áè°Õ¼±¤Ë¶î¤êÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£
Ç°´ê¤ÎÅìµþÅ¾¶Ð¤È¤Ê¤ê¡¢¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ø°ú¤Ã±Û¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Þ¼¾å¡Ê¤Õ¤Á¤¬¤ß¡Ë²È¡£ÄãÁØ³¬¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æ´¤ì¤Î¥¿¥ï¥Þ¥óÀ¸³è¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç°ì²È¤Ï¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÀ¸³è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¼çÉØ¤ÎÉñ¤ÏÆ±¤¸¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë½»¤à¥Þ¥Þ¤Ç¤¢¤ë¹á¿¥¡ÊÃæÁØ³¬ºß½»¡Ë¤È·Ã¡Ê¹âÁØ³¬ºß½»¡Ë¤È¤¹¤°¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®³Ø5Ç¯À¸¤ÎÂ©»Ò¡¦Íª¿¿¤¬Æþ¤Ã¤¿Ìîµå¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢Å¾ÆþÁá¡¹Èà¤¬¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢½ù¡¹¤ËÉÔ¶¨ÏÂ²»¤¬¡Ä¡£
Æ±¤¸¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ÎÄã¡¦Ãæ¡¦¹âÁØ³¬¤Ë½»¤à²ÈÂ²3ÁÈ¤Îµõ±É¤ÈÆâ¾ð¤òÉÁ¤¯¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÁëºÝ»°ÅùÊ¼¸¶Ãø¡¢¥°¥é¥Ï¥à»ÒÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¸å²ù¤·¤Æ¤ë¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼þ¤ê¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÆþ½Î¤ò·è¤á¤¿Éñ¡£
¤·¤«¤·Â©»Ò¤Ï¤¢¤Þ¤ê¾è¤êµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡©
¢£¢¡¶å½£¤È¤Ï°ã¤¦¤Î
´¶¤¸¤ÎÎÉ¤¯¤Ê¤¤¥Þ¥ÞÍ§¤¿¤Á¤È¤Î¤ªÃã²ñ¤ÎÍ½Äê¡£Ì£Êý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥Þ¥ÞÍ§¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡£
¤â¤·Æ±¤¸¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¸¶Ãø¡áÁëºÝ»°ÅùÊ¼¡¢Ãø¡á¥°¥é¥Ï¥à»Ò¡¿¡Ø¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¸å²ù¤·¤Æ¤ë¡Ù