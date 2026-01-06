NHK『The Covers』松任谷由実、竹内まりや、玉置浩二らのラブソングを特集！中島美嘉、ハナレグミらがカバー

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

1月15日22時より、NHK総合にて『The Covers ラブソング・ナイト2026』が放送されることが決定した。

■松任谷由実、竹内まりや、玉置浩二らのラブソングをフィーチャー

NHKの音楽番組『The Covers』が、総合テレビで放送するスペシャル。2026年1本目の「カバーズ・スペシャル」は、この季節に聴きたいラブソングを総特集。新年を彩る華やかな“名曲ラブソング大全”として、番組12年のなかで数多くのアーティストに歌い継がれてきた松任谷由実、竹内まりや、玉置浩二を中心に、音楽史に刻まれるシンガーソングライターが手掛けた珠玉のラブソングをたっぷりと届ける。

MCはリリー・フランキー、上白石萌歌。語りは、堂本光一が務める。

ゲストは、2026年にデビュー25周年を迎える、数々のラブソングを歌ってきた中島美嘉。温もり豊かな歌声で、多くの名曲を歌い紡いできたシンガーソングライター・ハナレグミ・永積崇。映画やミュージカル・舞台でも広く活躍し、様々な愛の形を表現してきた森崎ウィン。そして、ユーミンや竹内まりや作品に造詣が深い星屑スキャットが、日本の音楽史に刻まれるシンガーソングライターが手掛けたラブソングを、ディープに歌い語る。

多彩なゲストが、それぞれに“今届けたいラブソング”を思い入れたっぷりにカバー。森崎ウィンは、ワールドワイドに愛される竹内まりやの大ヒットチューン「プラスティック・ラブ」を、グルーヴィーなサウンドに乗せてダンサブルに歌う。星屑スキャットは、敬愛する松任谷由実のディープなラブソング「真珠のピアス」を3人のコーラスワークで披露。ハナレグミは、愛する玉置浩二とビートたけしが共作した名曲「嘲笑」を繊細な歌声で贈る。中島美嘉は、楽曲提供を受けたこともある憧れのボーカリスト・玉置浩二の歌い継がれる名曲「メロディー」を、カバーズセレクションから届ける。

その他にも、番組12年の歴史のなかで披露された、ここでしか観られない“シンガーソングライターの名曲カバー”を続々と放送。

世代やジャンルを超えたアーティストが集う“名曲歌謡喫茶”のような趣のなか、時代を超えて愛され続けるシンガーソングライターが手掛けたラブソングの魅力を深掘りする。

■番組情報

NHK総合『The Covers ラブソング・ナイト2026』

01/15（木）22:00～22:45

※NHK ONEにて同時配信＆見逃し1週間あり

※再放送：01/19（月）24:35～25:20

MC：リリー・フランキー 上白石萌歌

語り：堂本光一

カバーズゲスト：中島美嘉 ハナレグミ 星屑スキャット 森崎ウィン ※50音順

【曲目】

森崎ウィン「プラスティック・ラブ」（竹内まりや／1984年）

星屑スキャット「真珠のピアス」（松任谷由実／1982年）

ハナレグミ「嘲笑」（ビートたけし／1993年）

【カバーズ・セレクション】

中島美嘉「メロディー」（玉置浩二／1996年）

