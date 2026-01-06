女優の黒柳徹子（92）が6日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。ゲスト出演した演歌歌手・前川清（77）との“縁”を語った。

黒柳は「藤圭子さんの歌をお歌いになることもある？」と聞くと、前川は「あります。圭子の夢は夜ひらくを歌ったこともありますし」とサラリ。2013年に亡くなった演歌歌手・藤圭子さんと1971年に結婚し翌年離婚した前川に対し、「だってあの方と結婚してらしたんでしょ？凄いわね」と感心した。

前川が「結婚してましたよ。同じ町内でしたからね、住んでたところがね」と触れると、黒柳は「同じ町内で、私とアナタが。すぐうちの近くの下がってったところに、アナタと藤圭子さんが住んでて」と回想。「うちの弟が凄いミーハーで、そこの玄関でずーっと待ってて。藤圭子さんが帰ってくると、もしかするとアナタが一緒に帰ってくるかもしれないと思って、ずっとオモテで待ってた」と振り返った。

そして「おかしいね」と笑う黒柳に、前川は「私もお返しに、圭子さんと2人で徹子さんの家を見に行ったことがあります」とニヤリ。黒柳は「ホントに！？や〜だ」と喜びながら、「木がありませんでしたか？あの頃」と元“ご近所”トークで盛り上がっていた。