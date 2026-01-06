°æ¸ý¹ÀÇ·¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¢¤Ã¤Æ¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¡×Å·ºÍ·Ý¿Í¡¡YouTube¤Ç¤â¡Ö´ñÀ×¤¬²¿²ó¤âµ¯¤¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡×¤Î°æ¸ý¹ÀÇ·¡Ê42¡Ë¤¬5Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¼ª¤Î·ê¤«¤Ã¤Ý¤¸¤Ã¤ÆÊ¹¤±!¡×¡Ê·îÍË¿¼Ìë1¡¦58¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¼íÌî±Ñ¹§¡Ê43¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î´ë²è¤Ï¡Ö2026Ç¯¤ËËÜ²»¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥ì¥¼¥ó¡×¡£°æ¸ý¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿¤¤·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¼íÌî¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡ÖÅ·ºÍ¤À¤È»×¤¦¡£¤º¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¡×¡Ö·ë¹½¤Ê¤³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤â·Ý¿ÍÃç´Ö¤â¹¥¤¤À¤·¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¤â¸«¤Æ¤ë¿Í¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¡£²¿ÅÙ¤¬¿§¤ó¤Ê¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡¡YouTube¤Î¥²¡¼¥àÇÛ¿®¤â¿Íµ¤¤Ç¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤´ñÀ×¤¬µ¯¤¤Æ¡£²¿¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤Ë´ñÀ×¤¬²¿²ó¤âµ¯¤¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¼»ÅÊ¤·¤¿¡£