日本テレビnews zeroに出演したサッカー日本代表の堂安律選手が、FIFAワールドカップ2026へかける強い思いを語りました。

前回2022年大会では、8番をつけて出場した堂安選手。グループリーグ第1戦のドイツ戦と第3戦のスペイン戦で得点を決めるなど、日本の勝利に貢献しました。

そして大会後にzeroに出演した際にはさらなる成長意欲をみせ、エースナンバー10番を背負う願望とこだわりを明かし「日本の10番と言えば、堂安だと言われるくらい活躍したい」と語っていました。

それから約4年。ワールドカップ2026を約半年後に控えた現在の心境を明かしてくれました。その大会で日本代表は、グループリーグでオランダとチュニジア、そしてもう1チームは欧州プレーオフBの勝者と対戦します。

組み合わせ抽選会が昨年12月に行われましたが、堂安選手はその中継を所属チームのチームメートらとみていたことを明かし、「その時ディナー中だったんですよ。 みんなでご飯食べながらモニターに映して」と振り返りました。さらに日本との対戦が決まった瞬間に、チュニジア国籍のチームメートがショックで頭をかかえてしまったことも明かしました。

堂安選手はそのチームメートが頭を抱えた理由について「抽選会の前から彼が僕のところに来て、 『アルゼンチン、ブラジルはまあいい』と。 『日本だけは当たりたくない』と言っていたんです」と語りました。

昨年、史上最速でワールドカップ出場を決め、 王国・ブラジルに歴史的初勝利。 日本代表は今、歴代最強とも言われています。初戦の相手は過去3度の準優勝を誇る強豪・オランダ。堂安選手は、19歳から4シーズン、オランダでプレーした経験を持ち、その彼だからこそ知る勝利のポイントについても聞くことができました。

堂安選手は「個でまされなくても互角にやり合えれば、 組織力的には間違いなく日本の方が高い。11人だけじゃなくて途中から入る選手も流れを変えられますし、26人で勝利を目指せるというのは本当に日本の良さ。 だからこそ、個で圧倒されない。個で圧倒されると組織力も破壊されちゃうのでそこは重要」と述べました。

(1月5日放送の『news zero』を再構成)