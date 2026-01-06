ÍºÊªÀî¡¦ÀÖÀî¿·´ÆÆÄ¤¬½é¤Î¸ø¼°Àï¤Ç¾¡Íø¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡5Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç³«Ëë¤·¤¿Âè78²óJVAÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¹âÅù³Ø¹»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê½Õ¹â¥Ð¥ìー¡Ë¡£½©ÅÄ¸©ÂåÉ½¤ÎÍºÊªÀî¹â¹»¤Ï¡¢6Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î1²óÀï¤Ç½éÅÐ¾ì¡£¾¾ºå¹©¶È¡Ê»°½Å¡Ë¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¤ÇÇË¤ê½éÀï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍºÊªÀî¤ò»Ø´ø¤·¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯10·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎOB¡¦ÀÖÀî°éÌé´ÆÆÄ¡Ê23¡Ë¡£´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÎ©¤Ä½Õ¹â¤ÎÉñÂæ¡£¾¡Íø¸å¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÀÖÀî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤ÆÍºÊªÀî¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤³¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¥³ー¥È¤ò¶î¤±¤¿ÀÖÀî´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î½Õ¹â¤Ï1²óÀï¤ÇÇÔÂà¤È¤¤¤¦¶ì¤¤µ²±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼Â¤Ï¼«Ê¬¤Î»þ¤Ï1²óÀï¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£È¾Ê¬¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¶µ¤¨»Ò¤¿¤Á¤¬ÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¤³¤Î1¾¡¤ÏÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Áª¼ê»þÂå¤È¤Î°ã¤¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀÕÇ¤´¶¤¬¡¢Áª¼ê¤Î»þ¤è¤ê¤â¤¢¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ì¾Ìç¤òÎ¨¤¤¤ë½Å°µ¤ò³ú¤ßÄù¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¡¢ÀÖÀî´ÆÆÄ¤¬¤³¤Î3¥«·î´ÖÅ°Äì¤·¤ÆËá¤¾å¤²¤Æ¤¤¿·Á¤¬¿ï½ê¤Ë¸½¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¤È¥é¥êー¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Îý½¬¤«¤éÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Âè1¥»¥Ã¥È¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¡¢½ª»ÏÍºÊªÀî¤é¤·¤¤¥ªー¥×¥ó¥Ð¥ìー¤òÅ¸³«¡£¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¥¨ー¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÍªÀ®¤ÈËÌÅÄÀ»¿Í¤¬´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¡¢¥³ー¥È¤Î±ü¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤áÎäÀÅ¤Ë·è¤áÀÚ¤ëÎÏ¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡10·î¤Î½¢Ç¤°ÊÍè¡¢ÀÖÀî´ÆÆÄ¤¬ºÇ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤Æ¥Ð¥ìー¤ò¤¹¤ë¡×¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÁª¼ê¤¬¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¥×¥ìー¤Ç¤¤ë´Ä¶ºî¤ê¡×¤À¡£ËÜÈÖ¤òÁ°¤Ë¤·¤¿1·î2Æü¤ÎÅìµþÆþ¤ê¸å¤â¡¢½Õ¹â¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¶¯¹ë¹»¤È¼ÂÀï¤ò½Å¤Í¡¢Á´¹ñ¤Î¶¯ÅÙ¤Ë½ç±þ¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Áー¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤ºî¤ê¤Ë¿´¤òºÕ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥µ¥¤¥É¤À¤±¤ËÍê¤é¤º¡¢¿¿¤óÃæ¤Î¹¶·â¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¼¡Àï¤Ø¤Î²ÝÂê¤â¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¼«¿È¤Î¸½Ìò»þÂå¤Ë¤ÏÀ®¤·ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö½Õ¹â¤Ç¤Î¾¡Íø¡×¤òÂè°ìÊâ¤Ë¡¢ÀÖÀî´ÆÆÄ¤ÈÍºÊªÀî¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£