日本ハムの山崎福也投手（３３）が６日、鎌ケ谷スタジアムで自主トレを公開。「チームとしては優勝、そこだけを目指してやっていきたいですし、もちろん日本一もそうですし。個人としては全ての数字をキャリアハイで残せるように」と目標を掲げた。

昨季は７勝２敗、防御率２・２７の成績。開幕からローテーション入りしたが、９月にはリリーフに回った。「ファイターズに先発という形で入ってきたので、その気持ちはもうブレずに思ってます」と先発１本で臨む思い。その上で「しっかりと２桁勝利できるよう、イニングもキャリアハイを残せるようにという気持ち」と明言した。

オフの取り組みで「筋力のアップはもちろんなんですけど、体の使い方もしっかりと見直しして、そこのレベルは少しずつ上がっています」と手応えを感じてシーズンに入る思いだ。

このオフの補強で加入した有原には特別な思いもある。「高校時代も投げ合ってますし。甲子園で。大学時代も早稲田と明治でライバルみたいな感じでやっていたので、まさか一緒のチームになるとは」と驚きの表情。先発ローテ争いのライバルとなるが、「楽しみな気持ちもありますし。個人的に話のしやすい友達だったので。久々に会って話もしたいですし、いろいろと見て、僕自身も学びたいなと思ってますね」と成長の糧とする思いだ。

もう一つの目標として「今年が最後のチャンスなので、なんとかホームランを打てるように僕自身もしっかりと頑張ります」と言う。昨季まで杉内俊哉（ソフトバンク）と並ぶパ・リーグの投手最長の交流戦５年連続安打を記録中。来季からセ・リーグもＤＨ制となるため、「今年が最後のチャンス。６年連続を達成すれば、もう抜かれることもないので。まずはヒットを打ちたい。その先に（プロ初）ホームランがあればいいかな」と快挙を思い描いた。