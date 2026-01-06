TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）が6日に生放送され、鳥取・島根で震度5強を観測する地震の影響で、コメンテーター5人のうち3人が放送開始に間に合わない事態になった。

MCのフリーアナウンサー石井亮次が、「火曜日メンバーの皆さん、よろしくお願いします、なんですが…」と呼びかけたが、5つ用意されたコメンテーター席のうち3つは空席。タレント鈴木紗理奈、CBC石塚元章特別解説委員だけが座っていた。

「寂しいです…」とつぶやく鈴木に、石井は「地震の影響で新幹線、遅れが出ていますので、皆さん名古屋のスタジオに到着し次第、出演ということになります」と説明した。番組でも冒頭から地震のニュースを扱った。

この日午前10時18分ごろ、鳥取、島根で最大震度5強を観測する強い地震があった。気象庁によると、震源地は島根県東部で、震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード（M）6・2と推定される。この影響で、山陽新幹線が一時、運行を見合わせ、東海道新幹線にも影響するなど、交通機関に大きな乱れが出ている。

放送開始から約19分後、元衆院議員の金子恵美氏が息を切らせながら到着した。「私は小田原駅で停車しまして。その時に山陽新幹線が停電の影響で停まるということだった。結果、70分遅れで運転再開したんですけど、名古屋駅に到着した時点で90分（遅れ）。前の電車が詰まっていて、徐行しながら進んで、90分遅れで到着しました」と状況を説明した。

この日は「ますだおかだ」岡田圭右と菊地幸夫弁護士も出演予定とされている。石井は「菊地先生と岡田さんが下り新幹線の遅れで、到着し次第、出演される」と説明。菊地氏は放送開始から約30分後、岡田は約37分後にそれぞれスタジオに到着した。