全国都道府県対抗女子駅伝（１１日、たけびしスタジアム京都発着＝９区間４２・１９５キロ）の区間エントリーが６日に発表され、多くの有力選手が名を連ねた。

兵庫からは２０２４年パリ五輪代表の田中希実（ニューバランス）が登録。静岡からは２５年世界選手権３０００メートル障害で日本記録を樹立した齋藤みう（パナソニック）、群馬からは１万メートルで日本歴代３位の記録を持つ不破聖衣来、パリ五輪同種目代表の樺沢和佳奈（ともに三井住友海上）、長野からは細田あい（エディオン）がメンバー入りを果たした。

日本陸連の高岡寿成シニアディレクターは６日、行われたオンライン会見で「今年は名古屋でアジア大会が開催される。出場選手の中からロサンゼルス五輪へのステップとして、アジア大会に挑戦する選手が生まれることを期待している」とビデオメッセージを寄せた。

大会側は大阪、兵庫、静岡が優勝候補の一角と予想。担当者は兵庫について「１２大会連続エントリーの田中が軸となる。中高生が背中を押してもらいしっかりと走り、田中希実は１、２、４、８、９区間を走ってきた経験を今回はどの区間で力を発揮してくれるのかによって７年ぶりの優勝に近づくことができるだろう」などと明かした。

前回大会は京都が２時間１５分２６秒で優勝を果たしている。