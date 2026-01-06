¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡ÙÇòÀÐÀ»¤Ë¡Ö¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤½¤Ã¤¯¤ê»ØÅ¦Â³¤¤¤¿ ¡È¿Íµ¤½÷Í¥¡É¡Ä±ÊÌî²ê°ê¤Î¡Ö¹ßÈÄ·à¡×¤Ç¼Â¸½¤·¤¿ ¡ÈÀ¶Á¿·Ï¥³¥ó¥Ó¡É ¶¦±é¤Î´ñÀ×
¡¡1·î4Æü¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤ÎÂè1ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£½é²ó¤«¤é¹ë²Ú¤ÊÇÐÍ¥¿Ø¤¬½Ð±é¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ÇòÀÐÀ»¤¬ ¡È¿Íµ¤½÷Í¥¡É ¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÉÏ¤·¤¤ÇÀ²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ë¿Ã·»Äï¤¬Å·²¼Åý°ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¡¢½¨µÈ¤ÎÄï¡¦½¨Ä¹¤Î»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£ÇòÀÐ¤Ï¡¢ÃçÌî±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦½¨Ä¹¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¡¢½éÎø¤ÎÁê¼ê¤Ç¤¢¤ëÄ¾¤ò±é¤¸¤ë¤¬¡¢½Ð±é¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï ¡ÈÍð¡É ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅö½é¡¢Ä¾Ìò¤Ë¤Ï±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯4·î¤Î¡Ø½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡Ù¤ÇÅÄÃæ·½¤µ¤ó¤È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢5·î¤Ë±ÊÌî¤µ¤ó¤Î¹ßÈÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ÇòÀÐ¤µ¤ó¤¬ÂåÌò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡ÇòÀÐ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÂç²Ï½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢½é²ó¤«¤é°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë±éµ»¤ò¸«¤»¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÊüÁ÷¸å¤ÎX¤Ç¤Ï¡¢
¡ÔÇòÀÐÀ»¤µ¤ó¤ÈÉÍÊÕÈþÇÈ¤µ¤ó¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¤Æ¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç´Ñ¤Æ¤ë¤È¤É¤Ã¤Á¤«¤ï¤«¤é¤ó¤¯¤Ê¤ë¡Õ
¡Ô¤Í¤ÍÌò¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¤ÈÂ¿Ê¬½¨Ä¹¤Î²ÇÌò¤ÎÇòÀÐÀ»¤¬·ã»÷¤¹¤®¤Æ¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤«¤Í¤¨¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¶¦±é¤¹¤ëÉÍÊÕÈþÇÈ¤òÁÛµ¯¤¹¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÉÍÊÕ¤Ï½¨µÈ¤ÎÀµºÊ¤È¤Ê¤ëÇ«¡¹¡Ê¤Í¤Í¡ËÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÇòÀÐ¤È¤Î·ã»÷¤Ö¤ê¤¬¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÇòÀÐ¤µ¤ó¡¢ÉÍÊÕ¤µ¤ó¤È¤â¤Ë¿§Çò¤ÎÀ°¤Ã¤¿´éÎ©¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥Ã¥Á¥ê¤·¤¿ÌÜ¸µ¤äÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤«¤é¡¢»÷¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏÏÂÁõ¤Ç¡¢È±¤ÎÄ¹¤µ¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤è¤ê¤½¤¦¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶¯¤á¤¿¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ÇòÀÐ¤Ï2020Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¶²ÉÝ¿·Ê¹¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ°Ê¹ß¡¢Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¡¢½÷Í¥¤È¤·¤ÆÏª½ÐÅÙ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÉÍÊÕ¤ÈÆ±¤¸ºîÉÊ¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤Ïµ®½Å¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÇòÀÐ¤µ¤ó¤ÈÉÍÊÕ¤µ¤ó¤ÎÌÜÎ©¤Ã¤¿¶¦±é¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£±ÊÌî¤µ¤ó¤Î¹ßÈÄ¤Ï¡¢Âç²Ï¤Î»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë1¥«·îÁ°¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤µ¤ËÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÁûÆ°¤ÇÇòÀÐ¤µ¤ó¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Á¡¢¡ÈÀ¶Á¿·Ï¥³¥ó¥Ó¡É ¤¬ÊÂ¤Ö·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢´ñÀ×Åª¤Ê¶¦±é¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤Ê¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÇòÀÐ¤ÈÉÍÊÕ¤¬¤«¤«¤ï¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢º£¸å¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£