2026年1月6日10時18分ごろ、島根県松江市など5つの市町村で最大震度５強を観測する地震が発生した。松江市で仕事中だった華道家でタレント・假屋崎省吾さんが同日にブログを更新し、余震が続く状況を報告している。

「大変！！搬入中、震度５強の地震が！！」

假屋崎さんは、島根県松江市の日本庭園「由志園」で1月9日から3月31日に個展を開催するため、1月4日から園内で搬入作業を行っているとブログで明かしていた。

地震発生後の6日11時過ぎに「大変！！搬入中、震度５強の地震が！！」と題したエントリーを公開。下記のように状況を報告した。

「まだ余震が続き、何度も何度も警報がなってて、怖くて、怖くて ご覧のとおり、島根県松江市にいるんだけど、震源地にもっとも近いので、震度５強 まだまだずーっと余震が何度もつづいてる みなさま、大丈夫ですか！？とても心配しています」

同日12時半ごろには「地震まだ余震が怖いけどやるしかないので制作続けま〜す！！」としてブログを更新し、「まだまだ余震が何度かあり ほんとに心配なんですが、搬入、中止したら、個展の幕があかないので、頑張るしかないですね」と切実な思いを伝えた。

読者から心配するコメントが寄せられたとして感謝しつつ、「もう運を天にまかせて」「引き続き、余震が怖いけど、頑張りま〜す」などと述べていた。