¹áÀî¸©¤Î2025Ç¯¤Î¸òÄÌ»ö¸Î»à¼Ô¿ô¤¬²áµîºÇ¾¯¤Î20¿Í¡¡ÆÃ¤Ë¼«Å¾¼Ö¤Î»ö¸Î¤¬¸º¾¯
»àË´»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¸½¾ì¡¡2025Ç¯5·î¡¡¹â¾¾»Ô
¡¡¹áÀî¸©¤Ç2025Ç¯¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬²áµîºÇ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¼«Å¾¼Ö¤Î»ö¸Î¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹áÀî¸©·Ù»¡ËÜÉô¤¬¤Þ¤È¤á¤¿2025Ç¯1Ç¯´Ö¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¤Ï20¿Í¤Ç¡¢2024Ç¯¤«¤é11¿Í¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1948Ç¯¤ËÅý·×¤ò¼è¤ê»Ï¤á¤Æ¤«¤éºÇ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤Á¼«Å¾¼Ö±¿Å¾Ãæ¤Î»à¼Ô¤¬2024Ç¯¤Î8¿Í¤«¤é3¿Í¤Ë¡¢Ìë´Ö¤Î»à¼Ô¤¬18¿Í¤«¤é10¿Í¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸©·Ù¤Ï¡Ö¼«Å¾¼ÖÅù»ØÆ³¼èÄù¤ê¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¡×¤¬³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ä¡¢°û¼ò±¿Å¾¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¶¯²½¤Ê¤É¤¬°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤ò¤¢¤²¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢»à¼Ô¤Î¤¦¤Á65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤¬13¿Í¤Ç¡¢³ä¹ç¤Ï2024Ç¯¤è¤ê3.7¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤¨¤Æ65¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤Á7¿Í¤¬Æ»Ï©²£ÃÇÃæ¤Ê¤É¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¤Ç¡¢¸©·Ù¤ÏÊâ¹Ô¼Ô¤È¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¿Í¤ÎÎ¾Êý¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£