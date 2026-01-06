イラストレーターの偏見キャワワさんの漫画「モテるデブ」がインスタグラムで400以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

「俺、デブだからモテないんすよ」と悩みをつぶやく男。それを聞いたチワワの「キャワワ」が、「モテるデブだってたくさんいる」「モテないことをデブのせいにするな」と例を挙げながら伝えてくれたのですが…という内容で、読者からは「キャワワちゃん、正直…」「落語のオチみたい。お後がよろしいようで」などの声が上がっています。

「デブだから…」自虐に飛んできた予想外の返答

偏見キャワワさんは、インスタグラムで作品を発表しています。また「大町四天王」というプロフィール名のアカウントでは、「あるあるネタ」を中心とした作品を投稿して活動しています。偏見キャワワさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「モテるデブ」を描いたきっかけを教えてください。

偏見キャワワさん「『モテるデブ』には、さまざまなタイプやジャンルがあると感じていました。その違いを細かく分けて整理し、言葉として表現してみたいと思ったことが今作を描いたきっかけです」

Q.大町四天王さんは特にどのような人がモテると感じますか。

偏見キャワワさん「『品があるデブ』『オシャレなデブ』ですね。オシャレや品のために、あえて太っているようにも見えるので、この2タイプが特にモテると感じます」

Q.実際、痩せている人の方がモテやすいと感じますか。

偏見キャワワさん「痩せている人の方がモテやすいと感じます。少数派よりも多数派の方が受け入れられやすく、恋愛においても有利になりやすいと思うからです」

Q.男性がモテるために最も重要なのは、どのような点だと思いますか。

偏見キャワワさん「重要だと思うのは、やはり見た目です。第一印象で判断される場面が多いので、『モテ』を意識するときは、普段から見た目に関わる部分に気をつかいがちだと思います」

Q.漫画「モテるデブ」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

偏見キャワワさん「『面白い』『ゲーマーデブ頑張れ』といった声をはじめ、作品に共感し、感情移入して読んでくださっていることが伝わるコメントをいただきました」