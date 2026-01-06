【オリコン】米津玄師「IRIS OUT」がV15 back number「クリスマスソング」最高2位 Snow Manは初TOP5【ストリーミング上位動向 25/12/22〜12/28】
26/1/5付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2025年12月22日〜28日）では、米津玄師の「IRIS OUT」が週間再生数1275.4万回（前週比12.7％増）を記録し、男性ソロアーティスト初となる15週連続1位を獲得。自身の持つ男性ソロアーティスト歴代1位の「連続1位獲得週数」記録を今週も塗り替えた。
【週間総再生数グラフ】ミセス独走 King ＆ Prince前週比6.3倍の急伸
週間再生数は、9/29付の初登場から15週連続で1000万回超えの超高水準をキープ。累積再生数を2億9085.3万回に伸ばした。
毎年12月にTOP10に返り咲くback numberのクリスマス定番曲「クリスマスソング」（2018年11月29日配信開始）が、クリスマスウィークに2位（前週5位）まで上り詰めた。23/1/2付で記録した3位を塗り替え、配信開始から7年1ヶ月で同曲の最高位を更新。週間再生数は781.1万回（前週比35％増）、累積再生数は4億6533.6万回となった。
3位（前週9位）はM!LKの「好きすぎて滅！」。週間再生数は前週比1.5倍（50.8％増）の763.9万回を記録し、3週ぶりにTOP3返り咲き。累積再生数を5371.0万回に伸ばした。
初登場4位はKing ＆ Princeの新曲「Theater」（12月22日配信開始／週間再生数664.3万回）。同曲は、12月24日にリリースされた7thアルバム『STARRING』のリード曲で、同日付の週間デジタルシングル（単曲）ランキングでは1位を獲得した。また、アルバム『STARRING』は週間アルバム、合算アルバム、デジタルアルバムで3冠を達成し、計4冠を獲得した。
5位（前週10位）は、「オリコン年間ランキング2025」の作品別売上数部門で2年連続史上最多6冠を達成したSnow Manのデジタルシングル「カリスマックス」（週間再生数654.6万回／前週比33.6％増）。累積再生数を7526.4万回に伸ばした。忘年会の盛り上げ曲としても一役買った同曲は、登場18週目で初のTOP5入り。Snow Manが週間ストリーミングランキングでTOP5入りするのも初となった。
6位（前週3位）は、「オリコン年間ランキング2025」作品別売上数部門ストリーミングランキングで堂々の1位に輝いたMrs. GREEN APPLE「ライラック」（週間再生数637.0万回／前週比7.5％増）。自己最多の累積再生数を8億4630.3万回に伸ばした。
HANAは3曲同時TOP10入り。7位（前週2位）は最新曲「NON STOP」（週間再生数600.4万回／前週比6.0％減）で、累積再生数を2674.1万回に。9位（前週6位）は2ndシングル「Blue Jeans」（週間再生数586.3万回／前週比7.7％増）は累積再生数2億回の節目を突破（2億402.0万回）。10位（前週11位）にはデビュー曲「ROSE」（週間再生数539.0万回／前週比11.8％増）が2週ぶりにTOP10返り咲き。累積再生数は2億6197.6万回となった。
8位（前週7位）は、米津玄師,宇多田ヒカル「JANE DOE」（週間再生数587.6万回／前週比8.7％増）。14週連続でTOP10をキープし、累積再生数は1億2869.4万回となった。
■ミセス不動の総再生数1位 King ＆ Prince前週比6.3倍でTOP10入り
アーティスト別TOP500ランクイン楽曲数と再生数は、今週もMrs. GREEN APPLEが不動の1位。ランクイン数は36曲（前週比±0）、総再生数は7043.9万回（前週比8.3％増）となり、3週ぶりに7000万回を超えた。
2位（前週2位）のback numberは、28曲（前週比＋1）がランクイン。前出の「クリスマスソング」が牽引し、総再生数は前週比15.5％増の5869.6万回となった。
3位（前週4位）の米津玄師はランクイン数16曲（前週比±0）で総再生数は3467.5万回（前週比8.6％増）、4位（前週3位）のHANAはランクイン数10曲（前週比±0）、総再生数は3339.7万回（前週比4.6％増）に。5位（前週5位）のVaundyは、ランクイン数18曲（前週比−2）、総再生数1980.3万回（前週比0.9％増）となった。
9位にはKing ＆ Princeが前週30位圏外からジャンプアップ。前出の新アルバム収録曲「Theater」（4位）、「希望の丘」（73位）の2曲が牽引し、ランクイン数8曲（前週比＋5）、総再生数は前週比約6.3倍となる1406.5万回を記録した。
