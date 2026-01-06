人類が４０万年前に火をおこしていた証拠を英東部の遺跡で発見したと、大英博物館などの研究チームが発表した。

残されていた火おこしに使う石などを分析し、自然発生した山火事などからではなく、人為的に火をおこして繰り返し使用していたと結論づけた。人類史上最も重要な転換点の一つとされる火おこしはこれまで、フランスの約５万年前の遺跡が最古とされていた。

論文が科学誌「ネイチャー」に掲載された。研究チームは、英東部にある４０万年前の地層に残る遺跡を調査。一部が赤褐色になっていた粘土を分析した結果、４００〜６００度で４時間にわたって１２回以上加熱された状態と似ていることが分かった。

周囲では、火打ち石を打ち付けると火花を出す黄鉄鉱の破片が見つかった。遺跡周辺では黄鉄鉱は希少なため、人類が火おこしのために持ち込んだ可能性があるという。熱せられてひび割れた火打ち石製の小型の斧（おの）も発見された。チームは「寒冷で過酷な環境でも人類が繁栄できるようになったほか、加熱して安全に食べられる食物が増えた」としている。

大英博物館によると、１００万年以上前のアフリカの遺跡では、人類が、落雷による山火事などで自然発生した火を利用していた痕跡が確認されている。