°ËÆ£½Ó²ð¡¡ÇË¶É¡¢M-1½à¡¹·èÇÔÂà¡¢±ê¾å¡Ä2025Ç¯¡¢ÉÔ±¿¤À¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬È½ÌÀ¡©¡ª¡Ö²¶¤Ï²¿¤â°¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡×°ËÆ£½Ó²ð¡Ê36¡Ë¤¬5Æü¡¢TBS¡Öº£Ìë¤Ï5¿Í¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¸å11¡¦56¡Ë¤Ë½Ð±é¡£2025Ç¯¤ÎÉÔ±¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¡¢¥¿¥í¥Ã¥È¡¢¼êÁê¡¢»ÍÃì¿äÌ¿¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î°Û¤Ê¤ë5¿Í¤ÎÀê¤¤»Õ¤¬¥²¥¹¥È¤ò°ìÀÆ¤ËÀê¤¦Àê¤¤¥·¥ç¡¼¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï25Ç¯¡¢¡ÖM-1¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç½à¡¹·è¾¡ÇÔÂà¡¢¡Ö³¿Äâ¡×¥¤¥ï¥¯¥é¤È¤ÎÇË¶É¡¢SNS¤Î±ê¾å¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÈÉÔ±¿¡É¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¼«ÂÎ¤Ë¡£Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿å¾½¶Ì»Ò»á¤«¤é¡Ö¡Ê26Ç¯¡Ë°ËÆ£¤µ¤ó¤ÏÅ·Ãæ»¦¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Å·Ãæ»¦¤È¤Ï12Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍ½ÁÛ³°¤Î½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤2Ç¯´Ö¤Î¤³¤È¡£±¿¤ÎÎ®¤ì¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö2025Ç¯¤Þ¤ÇÅ·Ãæ»¦¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢À¨¤¤¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¡×¤È°ËÆ£¡£¡Ö²¶¤Ï²¿¤â°¤¯¤Ê¤¤¡ªÁ´ÉôÅ·Ãæ»¦¤Î¤»¤¤¡ª¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£