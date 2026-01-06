昭和・平成の「東京」にタイムスリップ！

ゲームやアプリ開発、キャラクターデザインなどを手がける「カエルパンダ」が2026年1月8日（木）から、Nintendo Switch（ニンテンドースイッチ）用ゲームソフト「くるくる回そう！方向幕コレクション JR東日本編 〜昭和／平成の中央線・山手線〜 鉄道方向幕シミュレーター」を販売します。

【自由自在】中央＆山手線の「方向幕くるくる回し」を見る（画像）

鉄道車両の方向幕を忠実に再現したシミュレーターで、種別と行き先を任意で表示できます。「デジタル化され消えゆく列車の方向幕」をテーマに展開する「幕コレ」シリーズの第7弾です。

今作は、JR東日本監修のもと、昭和・平成の東京を駆け抜けた中央線快速電車の201系（登場時・後期）と103系（低運転台）、山手線の205系（0番台）と103系（高運転台）、中央・総武線各駅停車の201系と103系が登場します。

1980年代から90年代にかけて作られた計7本の方向幕データを収録し、「中央特快」「通勤快速」や、廃止された臨時列車「ホリデー快速みたけ号」などの表示を画面でくるくる回しながら楽しめます。

価格は1500円（税込。予約期間中は10％引き）。ソフトはダウンロード専用で、ニンテンドーeショップで販売されます。

また、これに先駆けてシリーズ初のスマートデバイス向けアプリ「幕コレMINI 山手線205系」がすでに販売中。内容はSwitch版と異なり「山手線205系」のみですが、アプリ版は側面幕も収録されています。価格は500円（税込）です。