ファミリーマートは、「ファミペイ」で、冬向けのクーポンを年1月6日から順次配信する。中華まんや風邪対策アイテムなどを対象にした割引クーポンのほか、ファミペイ払いで対象商品を購入すると無料クーポンが付与される「1個買うと、1個もらえる」も実施する。

「1個買うと、1個もらえる」は、期間中にファミペイのバーコードを提示してファミペイ払いで対象商品1点を購入すると、後日、同一商品の無料クーポンがもらえる。

対象と期間は、キリン「ヘルシア緑茶」350mlが購入期間1月6日～1月12日、引換期間1月13日～1月19日。伊藤園「タリーズ 無糖ラテ」370mlが購入期間1月13日～1月19日、引換期間1月20日～1月26日。アサヒ「ワンダ コクの微糖」「ワンダ コクのカフェオレ」各370gが購入期間1月20日～1月26日、引換期間1月27日～2月2日。

割引クーポンは、冬のあったかグルメや風邪対策アイテムなどを対象に、配信日と利用期間を設定して提供する。

たとえば1月6日配信分では、アイリス「くつ下用貼るカイロ 黒いタイプ」5足入が100円引き、アース「きき湯 ファインヒート リセットナイト 50G」が40円引きで、いずれも利用期間は1月6日～1月19日。

東洋水産「マルちゃん正麺 カップ ワンタン中華そば」117gまたは「マルちゃん正麺 カップ 芳醇醤油」120gは50円引きで、利用期間は1月6日～1月26日としている。

このほか、マスクやチルド飲料、プリン、トイレットペーパー、惣菜なども対象に含まれる。

例として、森永乳業「マウントレーニア カフェラッテ」各種240mlは40円引き、グリコ「Bigプッチンプリン」160gは20円引き、大王製紙「エリエール」対象品は100円引き。

ファミマルキッチン「若鶏のから揚げ 柚子胡椒味」150gは30円引き。1月13日配信分では、日清「カップヌードル」シリーズ対象品が50円引きで利用期間は1月13日～2月2日、中華まん全品は20円引きで利用期間は1月13日～1月26日としている。

あわせて同社は、ファミペイのバーコードを提示して買い物をすると、月間の来店回数と購入金額に応じて翌月の会員ランクが決まり、ランクに応じたクーポンやポイントなどの特典が提供される「ファミマメンバーズプログラム」も案内している。

ランク集計期間は毎月1日～毎月末日で、確定したランクの適用期間は翌月1日～翌月末日。会員ランクは毎月リセットされ、決済方法は問わない。

ランク別クーポンの例として、アンバサダー向けの先着数量限定クーポンとして「ミニッツメイド 朝バナナ」180gの無料クーポンを1月6日に配信する。

1月8日には先着お試しクーポンとして、アンバサダーは40ポイント、ゴールドは60ポイントでファミマルの対象チルド飲料と引き換えできるクーポンを配信する。

1月13日には、アリナミン製薬「アリナミンナイトリカバー」などの無料クーポンや、常盤薬品「眠眠打破」50mlの無料クーポン、ファミマルスイーツの無料クーポンや割引クーポンを配信し、1月15日には対象の中華まんなどをポイントで引き換えできる先着お試しクーポンを配信する。