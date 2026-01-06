ドコモ・アニメストアは、「dアニメストア」でコミック・ノベルの全巻セットを50％オフで購入できるキャンペーンを実施している。対象は全72作品で、期間は1月31日まで。電子書籍は会員以外でも購入でき、ドコモ以外の端末でも利用できるとしている。

対象作品は、1月から放送・配信予定のアニメ化作品も含むとしている。全巻セットは2025年11月10日までの配信分が対象。対象作品の一覧は特設ページで案内している。

対象作品例として、ノベルの「魔術師クノンは見えている」1～7巻セットは通常5049円が2521円、「貴族転生 ～恵まれた生まれから最強の力を得る～」1～9巻セットは6930円が3465円、「ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～はじまりの召喚士」1～12巻セットは8316円が4158円。コミックでは「ゴールデンカムイ」1～31巻セットが通常17672円から8805円などとしている。

dアニメストアは月額550円で、会員、非会員を含めた全員向けや全作品対象などのクーポンを毎月配布している。