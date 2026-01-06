¥É¥³¥â¤Î¥Ð¥¤¥¯¥·¥§¥¢¤ÇºÇÂç1000¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅö¤¿¤ë¡¢25Æü¤Þ¤Ç
¡¡NTT¥É¥³¥â¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¯¥·¥§¥¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤Çd¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£´ü´Ö¤Ï25Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢Åìµþ¹°è¡¢²£ÉÍ¡¢Àîºê¡¢È¬¾æÅç¡¢ÀçÂæ¡¢ÀçÂæ³¤¼ê¡¢Âçºå¡¢É±Ï©¡¢ÆàÎÉ¡¢¹Åç¡¢¹â¾¾¡¢ÂçÊ¬¡¢¼¯»ùÅç¡¢²Æì¡£
¡¡d¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÏ¢·È¤·¤¿¥Ð¥¤¥¯¥·¥§¥¢¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Çd¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê´ü´Ö¡¦ÍÑÅÓ¸ÂÄê¡Ë¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¡£»²²Ã¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¡£
¡¡ÅöÁª¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢1Åù¤¬1000¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê10Ì¾¡Ë¡¢2Åù¤¬500¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê50Ì¾¡Ë¡¢3Åù¤¬300¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê100Ì¾¡Ë¡¢4Åù¤¬100¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê500Ì¾¡Ë¡£
¡¡1²ó²ñ°÷¤Ï1²ó¤¢¤¿¤ê165±ß°Ê¾å¤ÎÍøÍÑ¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢·î³Û²ñ°÷¤ÏÍøÍÑ¶â³Û¤Ë´Ø¤ï¤é¤º1²ó°Ê¾å¤ÎÍøÍÑ¤ÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£
¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤Ç200¥Ý¥¤¥ó¥È¿ÊÄè
¡¡ÃêÁª¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢d¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÏ¢·È¤·¤¿¥Ð¥¤¥¯¥·¥§¥¢¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯200¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢d¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÏ¢·È¤¹¤ëÁ°¤Ë¥Ð¥¤¥¯¥·¥§¥¢¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÂÐ¾Ý³°¡£