上原さくら、娘との初詣を報告「真剣に悩んでいる娘。とても可愛い」

タレントの上原さくらが5日に自身のアメブロを更新。娘と初詣へ行ったことを報告した。

この日、上原は「行ってきました」と切り出し、娘と初詣に足を運んだことを報告。「私も子供の頃そうだったけど、参拝よりも出店はどんなのがあるか、何を買ってもらうか、気持ちはそこばっかりなのよね」とつづり「だから『早く早く！！』と娘が急いでる理由は、早くお参りを終わらせて出店のある場所に行きたいからなのです」と娘の様子を明かした。

続けて「新年を家族で元気に迎えられた事へのお礼と、今年も誠実に頑張りますので、私達家族を見守っていてくださいとご挨拶をしてきました」と参拝を済ませたことを報告。出店では娘が綿あめを欲しがったといい「どれにしようかと真剣に悩んでいる娘。とても可愛い 5回くらい希望を変えて、最終的にクロミちゃんにしてました」と、その微笑ましい姿を紹介した。

最後に自身の体調について「今日の防寒対策100点で寒くないのは良かったのだけど、昨日からの片頭痛を持ち越してしまって、ずっと頭痛いの」と告白。「ここ最近は片頭痛が起きるとだいたい2日持続コースだな」とつづった。