¡Ú ÃæÀî°ÂÆà ¡Û ¡ÈËÜ²»¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÁÖ¤ä¤«¤Ë¡É ¤Èº£Ç¯¤ÎÊúÉé¡¡ ¡È¿Í´Ö´Ø·¸¤¢¤ë¤¢¤ë¡É ¤ÎXÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼È¿±þ¡Ö¿Æ¶á´¶Í¯¤¤Þ¤¹¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÎÊúÉé¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÀî°ÂÆà ¡Û ¡ÈËÜ²»¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÁÖ¤ä¤«¤Ë¡É ¤Èº£Ç¯¤ÎÊúÉé¡¡ ¡È¿Í´Ö´Ø·¸¤¢¤ë¤¢¤ë¡É ¤ÎXÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼È¿±þ¡Ö¿Æ¶á´¶Í¯¤¤Þ¤¹¡×
ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¼þ¤ê¤Ç¡Ö¡Øµ¤¤¬¹ç¤¤¤¹¤®¤ÆºÇ¶á¤Ï½µ5¤¯¤é¤¤¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡Á¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¡×¡ÖÈ¾Ç¯¸å¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¤â¤Ï¤äÂ¾¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ê´Ø·¸À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëÎ¨¹â¤¹¤®¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡ÖµÞ¤Ëµ÷Î¥´¶¶á¤¯¤Ê¤ë¸½¾Ý¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤È¼«²ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¡Ö¤ä¤¿¤é¡Ø²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¥¿¥¤¥×¤Ë¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¸Õ»¶¤¯¤µ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¡¢Î¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ò¤Í¤¯¤ì¼Ô¤Ç¤¹¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¥é¥Æ¥ó·Ï¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È²¿»ö¤Ë¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤À¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¿´Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÂ³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö2026Ç¯¤Ï¡¢¿´¤Î±üÄì¤Ç»×¤Ã¤Æ¤ëËÜ²»¤ÎÉôÊ¬¤ä¤¢¤ë¤¢¤ë¤ò¡×¡Ö³Ú¤·¤¯¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÁÖ¤ä¤«¤Ë¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÊÕ¤ò¾þ¤ë¤è¤¦¤Ê¤¢¤êÊý¤ËÁÇÄ¾¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ëÃæÀî¤µ¤ó¤Î»ÑÀª¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¿Æ¶á´¶Í¯¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÉ¬Í×¤Ê´¶³Ð¡×¤Ê¤É¡¢¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û