¡¡Ãæ¹ñÃÏÊý¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯¤Ê¤É¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬Áê¼¡¤®¡¢¹Åç¸©Æâ¤ÇÌý¤¬Â¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿½÷À¤¬¤ä¤±¤É¤òÉé¤¦¤Ê¤É2¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÃÏ¿ÌÈ¯À¸»þ¤Î¹Åç¸©¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¸áÁ°10»þ18Ê¬¤´¤í¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Ì¸»¤ÏÅçº¬¸©ÅìÉô¤Ç¡¢¿¼¤µ11¥¥í¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï6.4¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÃæ¹ñÃÏÊý¤Ç¤ÏÃÏ¿Ì¤¬Áê¼¡¤®¡¢¹Åç¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢Ä´ÍýÃæ¤À¤Ã¤¿20Âå½÷À¤ÎÂ¤ËÌý¤¬¤«¤«¤ê¡¢·Ú¤¤¤ä¤±¤É¤òÉé¤¦¤Ê¤É2¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¾¹¾»Ô¤Ç¤Ï¡¢Å¾ÅÝ¤Ê¤É¤·¤¿4¿Í¤¬
ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ÂÍè»Ô¤Ç¤Ï¡¢¤¬¤±Êø¤ì¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Ï¸á¸å1»þ¤´¤í¤ËºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë