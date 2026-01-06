『ゴゴスマ』地震の影響でコメンテーターの多くが番組開始に間に合わず 異常事態に出演者も思わず本音「さみしいですね…」
TBS系午後の情報番組『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（月〜金 後１：55）が6日に放送され、同日午前に発生した島根・鳥取県で最大震度5強を観測した地震の影響で、コメンテーターの多くが不在の中で番組がスタートする異常事態となった。
この日番組では冒頭から地震のニュースを伝えたが、スタジオ内のコメンテーター席にはタレントの鈴木紗理奈、CBC特別解説委員の石塚元章氏が着席するのみで、3席が空席となった。
この事態にMCの石井亮次アナウンサーも冒頭のあいさつで、「こんにちは！火曜日のゴゴスマです。火曜日メンバーの皆さんよろしくお願いいたします…なんですが…」と空席が目立つスタジオを見てポツリ。鈴木紗理奈も「さみしいです…」と漏らした。石井アナは「地震の影響で新幹線、遅れが出ておりますので皆さん、到着次第、出演ということになります」と事情を説明した。
すると番組開始から15分ほどたったところで、元衆議院議員のタレント・金子恵美がスタジオ入り。金子は東京から新幹線でスタジオのある愛知・名古屋に向かっていたといい「名古屋駅に到着した時点で90分。前の電車が詰まっている影響で90分遅れで到着しました」と地震による交通の影響を語った。
その後、午後2時半ごろまでに、弁護士の菊地幸夫氏、お笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右が到着。この日出演予定だったメンバーがそろい、石井アナからも笑顔がこぼれた。
