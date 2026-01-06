くれまぐUraN、2歳娘顔出し家族3ショットに反響「パパ似かな？」「家族まとめて可愛すぎる」
【モデルプレス＝2026/01/06】超個性派“期限切れJK”3人組クリエイターユニット“くれまぐ”ことくれいじーまぐねっとのUraNが1月5日、自身のInstagramを更新。娘を顔出しした家族3人での動画を公開した。
【写真】登録者数200万人超YouTuber「パパ似かな？」2歳娘＆イケメン夫との3ショット
UraNは「今年もよろしくね」とコメントし、家族3人での動画を公開。音楽に合わせて手振りをしているUraNと娘・ぽこ（愛称）を夫で動画クリエイター・あさひが2人まとめてバックハグする姿や、四つん這いになったUraNの背中にぽこが乗り、あさひが後ろからぽこの足を3輪車を漕いでいるように動かしている様子などが収められている。
この投稿に、ファンからは「すごく楽しそうな家族」「家族まとめて可愛すぎる」「仲良し最高」「ぽこちゃんパパ似かな？」などと反響が寄せられている。
UraNは、あさひと2023年1月31日に結婚を報告し、同時に第1子妊娠を発表。2023年3月に第1子となる女児が誕生している。（modelpress編集部）
