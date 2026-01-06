「一体化すると笑ってしまいます」 文鳥の頭が″あるもの″にすっぽり、自然と始まった習慣に「かしこい〜」
帽子をすっぽりと被った桜文鳥の姿を撮影した動画がThreadsに投稿され、話題を集めている。投稿したのはぴーたろーさん（@p_taro.kana）。「今日は上手に被れたね」というコメントとともに投稿された動画には、2.7万表示、1300件以上の「いいね」が集まり、「これはかわいすぎる…」「帽子かぶれるのかしこい〜」などの反響が寄せられた。帽子を被る文鳥との暮らしについて、飼い主さんに聞いた。
【動画カット】眠くなると必ず帽子を被るぴー太郎くん
■「雛の頃から何に対しても怖がらない子」文鳥が自ら始めた習慣
――この可愛らしい文鳥の帽子を文鳥さんに被せてみようと思ったきっかけや、具体的なエピソードをお聞かせください。
「雛の頃から何に対しても怖がらない子で、帽子をぶら下げてみたら被るかな？と思い試してみたら、思いのほかすっぽりと被るようになりました」（ぴーたろーさん）
――文鳥さんが帽子を嫌がらずに被ってくれるよう、普段から何か工夫やトレーニングなどはされていますか？
「特にこちらから何をしたわけではなく、ぶら下げておいたら自分から被るようになりました」（ぴーたろーさん）
■「眠くなると必ず頭を突っ込んで眠る」癒しの姿で飼い主の生活にも喜び
――帽子を被っている時の文鳥さんの様子を見て、投稿主様は特にどのような点に愛らしさや面白さを感じますか？
「眠くなると必ず帽子の中に頭を突っ込んで眠るので、見ているだけで癒されています。その時々によって帽子の顔が正面に来て体と一体化すると笑ってしまいます」（ぴーたろーさん）
――「被り物」や「コスプレ」をさせることで、文鳥さんとのコミュニケーションや普段の生活に何か変化はありましたか？
「被っている姿をインスタ等に投稿する事によって、いろいろな方と繋がれたり、可愛いと言っていただける事に喜びを感じています」（ぴーたろーさん）
――今回のような文鳥さんの写真や動画をSNSに投稿後のコメントや反響について、どのように感じられましたか？
「見ていただいた皆さんに、可愛い、癒される等言っていただき、とても嬉しく思っています」（ぴーたろーさん）
