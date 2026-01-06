歌手の前川清（77）が、6日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。人気俳優とプライベートで遭遇した体験を語った。

以前ジム通いをしていた際、とある男性から声を掛けられたエピソードを披露した前川。「たぶん僕のことをお分かりじゃなかったと思う」と前置きしながら、その男性から「そういうふうになれたらいいなと思ってるんですよ」と、自身のスタイルを褒められたという。

前川は「頑張ったらやれますよ」と返したが、「あまりにもいい男だった」と感動。そのためジムのスタッフに、その男性について「タレントさんになったほうがいい。どこかテストを受けて役者さんに」と話すと、スタッフは「前川さん大丈夫ですか？」と心配されたという。ピンと来ない前川は「今、旬ですよ。あの方は竹野内豊」と教えられたと明かした。

そこで前川は「竹野内？聞いたことあるな。だけどその方と一致してないわけですよ」と苦笑い。その後改めて「わあ凄い人なんだ」と実感したものの、「テレビで見るのと自分でお会いするのと、ちょっと違う」と“釈明”。「まあいい男でした」と振り返っていた。